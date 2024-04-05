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Монстры за работой 2021 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Монстры за работой
Киноафиша Сериалы Монстры за работой Сезоны Сезон 2

Monsters at Work
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Монстры за работой»

Во 2-м сезоне сериала «Монстры за работой» продолжается история веселых монстров Салли и Майка Вазовски, которые являются закадычными друзьями. Салли – существо синего цвета, поражающее своими масштабами. Поначалу может показаться, что он очень злой, но на самом деле этот монстр – невероятный добряк. Его одноглазый зеленый приятель Майк, как и сам Салли, работает в Корпорации монстров. Они поставляют питание для всех обитателей Монстрополиса. Суть их деятельности заключается в том, чтобы спускаться на землю и пугать детишек. В новом сезоне главных героев и их друзей ожидает много новых захватывающих приключений.

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Список серий сериала Монстры за работой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Чудовищное возвращение домой A Monstrous Homecoming
Сезон 2 Серия 1
5 апреля 2024
Жуткое шоу The C.R.E.E.P. Show
Сезон 2 Серия 2
5 апреля 2024
Накрывание на стол Setting the Table
Сезон 2 Серия 3
13 апреля 2024
Открывающиеся двери Opening Doors
Сезон 2 Серия 4
13 апреля 2024
Он доносится изнутри дома It's Coming From Inside the House
Сезон 2 Серия 5
20 апреля 2024
Поле криков Field of Screams
Сезон 2 Серия 6
20 апреля 2024
Монстры во тьме Monsters in the Dark
Сезон 2 Серия 7
27 апреля 2024
Свет! Камера! Хаос! Lights! Camera! Chaos!
Сезон 2 Серия 8
27 апреля 2024
Спуск в страх Descent into Fear
Сезон 2 Серия 9
4 мая 2024
Беспомощность Powerless
Сезон 2 Серия 10
4 мая 2024
График выхода всех сериалов
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