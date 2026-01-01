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Лукас Нефф
Лукас Нефф Lucas Neff
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Лукас Нефф

Lucas Neff

Дата рождения
7 ноября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Драматический актёр

Биография Лукаса Неффа

Родился 7 ноября 1985 года. Чикаго, Иллинойс, США.

Популярные фильмы

Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки (2017)
Воспитывая Хоуп 8.0
Воспитывая Хоуп (2010)
По-собачьи 7.2
По-собачьи (2017)

Фильмография Лукаса Неффа

Смена передач 6.3
Смена передач
комедия 2025, США
Монстры за работой 6.8
Монстры за работой
анимация, семейный 2021, США
Второй шанс Кэрол 5.6
Второй шанс Кэрол
комедия 2019, США
По-собачьи 7.2
По-собачьи
комедия 2017, США
Рассказ служанки 8
Рассказ служанки
драма, фантастика 2017, США
Хороший динозавр 6.7
Хороший динозавр The Good Dinosaur
комедия, фэнтези, анимация, семейный 2015, США
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Воспитывая Хоуп 8
Воспитывая Хоуп
комедия, семейный 2010, США
Амиго 6.1
Амиго Amigo
военный, драма 2010, США
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