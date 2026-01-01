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Фильмография
Лукас Нефф
Lucas Neff
Киноафиша
Персоны
Лукас Нефф
Лукас Нефф
Lucas Neff
Дата рождения
7 ноября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Драматический актёр
Биография Лукаса Неффа
Родился 7 ноября 1985 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Популярные фильмы
8.0
Рассказ служанки
(2017)
8.0
Воспитывая Хоуп
(2010)
7.2
По-собачьи
(2017)
Фильмография Лукаса Неффа
6.3
Смена передач
комедия
2025, США
6.8
Монстры за работой
анимация, семейный
2021, США
5.6
Второй шанс Кэрол
комедия
2019, США
7.2
По-собачьи
комедия
2017, США
8
Рассказ служанки
драма, фантастика
2017, США
6.7
Хороший динозавр
The Good Dinosaur
комедия, фэнтези, анимация, семейный
2015, США
Смотреть трейлер
8
Воспитывая Хоуп
комедия, семейный
2010, США
6.1
Амиго
Amigo
военный, драма
2010, США
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