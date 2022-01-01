Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лукас Нефф
Лукас Нефф
Lucas Neff
О персоне
Фильмография
Лукас Нефф
Lucas Neff
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 ноября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
179 см
Биография Лукаса Неффа
Родился 7 ноября 1985 года. Чикаго, Иллинойс, США.
Развернуть
Фильмография Лукаса Неффа
Хороший динозавр
комедия, фэнтези, анимация, семейный
2015, США
6.0
Амиго
военный, драма
2010, США
5.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас