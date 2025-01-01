Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Монстры за работой
Киноафиша Сериалы Монстры за работой Сезоны

Монстры за работой, список сезонов

Monsters at Work
Год выпуска 2021
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Монстры за работой»
Монстры за работой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 7 июля 2021 - 1 сентября 2021
 
Монстры за работой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 5 апреля 2024 - 4 мая 2024
 
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо
Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше