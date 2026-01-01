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Саундтреки сериала «Монстры за работой»

Музыка из сериала «Монстры за работой» Вся информация о сериале
Monsters at Work (Original Soundtrack)
Monsters at Work (Original Soundtrack) 18 композиций. Dominic Lewis, Билли Кристал
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Monsters at Work Main Title (A Cappella) Dominic Lewis / Randy Newman 2:09
2 Comedy Can Be Dangerous Билли Кристал / Randy Rogel 0:48
3 Don't Stop Now Dominic Lewis 1:08
4 End of the Line Dominic Lewis 1:21
5 Friends Dominic Lewis 1:22
6 World on Fire Dominic Lewis 2:13
7 I'm Not Gonna Sing You a Song Билли Кристал / Roberts Gannaway 1:04
8 Scarer Cum Laude Dominic Lewis 2:20
9 MIFTters MIFTers Dominic Lewis 1:43
10 36 1/2 Hour Energy Drink Dominic Lewis 1:13
11 Googley Bear Trapped Dominic Lewis 3:48
12 I Know Bowlers Dominic Lewis 1:06
13 Angel Hair Dominic Lewis 2:07
14 Get Giggles Dominic Lewis 4:36
15 The Doors Dominic Lewis 3:13
16 Official Jokester Dominic Lewis 4:09
17 Monsters at Work Main Title (Instrumental) Dominic Lewis / Randy Newman 2:17
18 Monsters at Work Main Title (Toy Piano) Dominic Lewis / Randy Newman 0:47
Доступен список песен из сериала «Монстры за работой» (2021) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Монстры за работой» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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