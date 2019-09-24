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Коннеры 2018 1 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Коннеры»
Сезон 2 / Серия 1 24 сентября 2019
Сезон 2 / Серия 2 1 октября 2019
Сезон 2 / Серия 3 8 октября 2019
Сезон 2 / Серия 4 15 октября 2019
Сезон 2 / Серия 5 29 октября 2019
Сезон 2 / Серия 6 12 ноября 2019
Сезон 2 / Серия 7 19 ноября 2019
Сезон 2 / Серия 8 26 ноября 2019
Сезон 2 / Серия 9 10 декабря 2019
Сезон 2 / Серия 10 21 января 2020
Сезон 2 / Серия 11 28 января 2020
Сезон 2 / Серия 12 11 февраля 2020
Сезон 2 / Серия 13 18 февраля 2020
Сезон 2 / Серия 14 25 февраля 2020
Сезон 2 / Серия 15 17 марта 2020
Сезон 2 / Серия 16 24 марта 2020
Сезон 2 / Серия 17 7 апреля 2020
Сезон 2 / Серия 18 14 апреля 2020
Сезон 2 / Серия 19 28 апреля 2020
Сезон 2 / Серия 20 5 мая 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Коннеры» после неожиданной депортации Эмилио Джеки вынуждена взять на себя ответственность как глава семейства. Она подготавливает Бекки к будущим родам. Дарлин не может разобраться в своих чувствах к Бену и Дэвиду...

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