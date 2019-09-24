Во 2 сезоне 4 серии сериала «Коннеры» Бекки вконец отчаивается найти хорошо оплачиваемую работу, в итоге она устраивается в местный бар, что вызывает беспокойство со стороны Дэна. Дарлин наконец-то понимает, кого из двух мужчин она должна выбрать.
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