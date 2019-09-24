Во 2 сезоне 16 серии сериала «Коннеры» Харрис уходит в депрессию после потери работы, однако никто из родственников не может ей помочь. Бекки ищет кого-то, кто сможет присмотреть за ее ребенком. В итоге Джеки предлагает ей обратиться к семье Эмилио.
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