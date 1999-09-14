Эмма Кинни – американская актриса, родилась в Нью-Йорке 14 сентября 1999 года. Ее мама – адвокат по криминальным делам, а отец – ведущий спортивных новостей на канале Fox. Родители рано обратили внимание на то, что у них непоседливый и артистичный ребенок, и уже в пять лет девочка снялась в рекламе книжного магазина. В возрасте восьми лет у нее уже был свой агент, а через год она впервые снялась в кино. В 2009 году короткометражка «Новенькая», которую она сняла сама, вышла в финал Международного кинофестиваля в Нью-Джерси.

В 12 лет она проходит кастинг на роль в сериале «Бесстыжие». В нем она играет младшую дочь в семье – Дебби. Протяженность сериала в 10 лет позволяет проследить эволюцию ее персонажа: в первых сезонах она была милым и отзывчивым подростком, к пятому сезону она становится неуправляемым тинейджером со своими комплексами и проблемами, а в девятом сезоне она уже сама мать, которая не может устроить свою жизнь.

Помимо постоянной занятости в «Бесстыжих» у Эммы остается время на другие проекты: актриса участвует в озвучивании фильмов, снимается в эпизодах других сериалов и кинолентах. И вообще, она старается разделять профессиональную и личную жизнь, так как считает, что съемки закончатся, а жизнь – нет.