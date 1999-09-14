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Эмма Кинни 7 фотографий
Эмма Кинни Emma Kenney
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Эмма Кинни

Emma Kenney

Дата рождения
14 сентября 1999
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актер озвучки

Биография Эммы Кинни

Эмма Кинни – американская актриса, родилась в Нью-Йорке 14 сентября 1999 года. Ее мама – адвокат по криминальным делам, а отец – ведущий спортивных новостей на канале Fox. Родители рано обратили внимание на то, что у них непоседливый и артистичный ребенок, и уже в пять лет девочка снялась в рекламе книжного магазина. В возрасте восьми лет у нее уже был свой агент, а через год она впервые снялась в кино. В 2009 году короткометражка «Новенькая», которую она сняла сама, вышла в финал Международного кинофестиваля в Нью-Джерси.

В 12 лет она проходит кастинг на роль в сериале «Бесстыжие». В нем она играет младшую дочь в семье – Дебби. Протяженность сериала в 10 лет позволяет проследить эволюцию ее персонажа: в первых сезонах она была милым и отзывчивым подростком, к пятому сезону она становится неуправляемым тинейджером со своими комплексами и проблемами, а в девятом сезоне она уже сама мать, которая не может устроить свою жизнь.

Помимо постоянной занятости в «Бесстыжих» у Эммы остается время на другие проекты: актриса участвует в озвучивании фильмов, снимается в эпизодах других сериалов и кинолентах. И вообще, она старается разделять профессиональную и личную жизнь, так как считает, что съемки закончатся, а жизнь – нет.

Популярные фильмы

Бесстыжие 7.8
Бесстыжие (2011)
Мой роман с браком 7.5
Мой роман с браком (2022)
Коннеры 5.6
Коннеры (2018)

Фильмография Эммы Кинни

Мой роман с браком 7.5
Мой роман с браком Mans Laulību Projekts
комедия, анимация, драма 2022, Латвия
Роберт — король Шотландии 5.4
Роберт — король Шотландии Robert the Bruce
исторический 2019, США
Смотреть трейлер
Коннеры 5.6
Коннеры
комедия, семейный 2018, США
Бесстыжие 7.8
Бесстыжие
драма, комедия, криминал 2011, США
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Новости о Эмме Кинни
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Разборки в «злом городе» на Диком Западе: вышел трейлер вестерна «Убийство в Эмигрант Галч»
Галлагеры против Милковичей: вышел трейлер к заключительному сезону «Бесстыдников»
Галлагеры против Милковичей: вышел трейлер к заключительному сезону «Бесстыдников»

Интересные факты о Эмме Кинни

  • Является активной защитницей животных и даже снималась в ролике PETA;
  • Несколько лет назад отказалась от приема животной пищи и агитирует других последовать ее примеру;
  • Пробовала себя в режиссуре и признавалась, что руководить процессом ей нравится больше, чем сниматься самой;
  • Девушка проактивна: у нее много идей относительно ее будущего, она мечтает основать свой приют для собак или стать детективом;
  • Эмма тратит много времени и сил на развитие своих навыков: она посещает курсы актерского мастерства, снимает студенческие фильмы;
  • За съемку в одном эпизоде она получает 12 тысяч долларов.

Фотографии Эммы Кинни

Эмма Кинни Эмма Кинни Эмма Кинни Эмма Кинни Эмма Кинни Эмма Кинни
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