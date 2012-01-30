Меню
Восьмидесятые 2012 - 2016 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Восьмидесятые
Восьмидесятые Сезон 1

Vosmidesyatye 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

6.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Восьмидесятые» График выхода всех сериалов
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 января 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 января 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 февраля 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 февраля 2012
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 февраля 2012
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 февраля 2012
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 февраля 2012
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 февраля 2012
