Восьмидесятые 2012 - 2016 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Vosmidesyatye
12+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 января 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
12
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.4
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Восьмидесятые»
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
30 января 2012
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
30 января 2012
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
31 января 2012
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
1 февраля 2012
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
2 февраля 2012
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
6 февраля 2012
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
7 февраля 2012
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
8 февраля 2012
Серия 9
Сезон 1
Серия 9
13 февраля 2012
Серия 10
Сезон 1
Серия 10
14 февраля 2012
Серия 11
Сезон 1
Серия 11
15 февраля 2012
Серия 12
Сезон 1
Серия 12
16 февраля 2012
