Восьмидесятые 2012 - 2016 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Vosmidesyatye
12+
Название
Сезон 5
Премьера сезона
23 ноября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
20
Продолжительность сезона
8 часов 20 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.4
IMDb
Написать отзыв
Список серий 5-го сезона сериала «Восьмидесятые»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 5
Серия 1
23 ноября 2015
Серия 2
Сезон 5
Серия 2
23 ноября 2015
Серия 3
Сезон 5
Серия 3
24 ноября 2015
Серия 4
Сезон 5
Серия 4
25 ноября 2015
Серия 5
Сезон 5
Серия 5
26 ноября 2015
Серия 6
Сезон 5
Серия 6
30 ноября 2015
Серия 7
Сезон 5
Серия 7
1 декабря 2015
Серия 8
Сезон 5
Серия 8
2 декабря 2015
Серия 9
Сезон 5
Серия 9
3 декабря 2015
Серия 10
Сезон 5
Серия 10
7 декабря 2015
Серия 11
Сезон 5
Серия 11
8 декабря 2015
Серия 12
Сезон 5
Серия 12
9 декабря 2015
Серия 13
Сезон 5
Серия 13
10 декабря 2015
Серия 14
Сезон 5
Серия 14
14 декабря 2015
Серия 15
Сезон 5
Серия 15
14 декабря 2015
Серия 16
Сезон 5
Серия 16
15 декабря 2015
Серия 17
Сезон 5
Серия 17
15 декабря 2015
Серия 18
Сезон 5
Серия 18
16 декабря 2015
Серия 19
Сезон 5
Серия 19
16 декабря 2015
Серия 20
Сезон 5
Серия 20
17 декабря 2015
