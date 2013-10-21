Меню
Восьмидесятые 2012 - 2016 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Vosmidesyatye
12+
Название
Сезон 3
Премьера сезона
21 октября 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
20
Продолжительность сезона
8 часов 20 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.4
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Восьмидесятые»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 3
Серия 1
21 октября 2013
Серия 2
Сезон 3
Серия 2
22 октября 2013
Серия 3
Сезон 3
Серия 3
23 октября 2013
Серия 4
Сезон 3
Серия 4
24 октября 2013
Серия 5
Сезон 3
Серия 5
28 октября 2013
Серия 6
Сезон 3
Серия 6
29 октября 2013
Серия 7
Сезон 3
Серия 7
30 октября 2013
Серия 8
Сезон 3
Серия 8
31 октября 2013
Серия 9
Сезон 3
Серия 9
5 ноября 2013
Серия 10
Сезон 3
Серия 10
6 ноября 2013
Серия 11
Сезон 3
Серия 11
7 ноября 2013
Серия 12
Сезон 3
Серия 12
11 ноября 2013
Серия 13
Сезон 3
Серия 13
12 ноября 2013
Серия 14
Сезон 3
Серия 14
13 ноября 2013
Серия 15
Сезон 3
Серия 15
14 ноября 2013
Серия 16
Сезон 3
Серия 16
18 ноября 2013
Серия 17
Сезон 3
Серия 17
19 ноября 2013
Серия 18
Сезон 3
Серия 18
20 ноября 2013
Серия 19
Сезон 3
Серия 19
21 ноября 2013
Серия 20
Сезон 3
Серия 20
25 ноября 2013
