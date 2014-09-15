«Много пафоса и слишком мало глубины»: в Сети посчитали, что культовый «Интерстеллар» чересчур переоценен

«Соло-прокачка» бьет все рекорды, но зрители уже заметили огромную дыру в сюжете: с ней аниме долго не протянет

Весь мир думает про Кэролла, и только японцы знают правду: смысл названия культовой дорамы «Алиса в Пограничье»

25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)

Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи

«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь

«Кошмары преследуют даже днем»: фанаты хорроров выбрали 5 ужастиков, после которых тяжело уснуть — без кинокритиков и душных рейтингов

112,1 млн рублей за уикенд: эта драма лидирует в российском прокате — но до «Истребителя демонов» ей как до Луны, а рейтинг и вовсе 6.2

«Даже “Прометей” во многом лучше»: «Чужой» с Уивер не прошел проверку временем — ИИ выдал целых 5 веских претензий к классике хоррора

«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине