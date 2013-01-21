Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Восьмидесятые 2012 - 2016 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Восьмидесятые
Сезоны
Сезон 2
Vosmidesyatye
12+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
21 января 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
20
Продолжительность сезона
8 часов 20 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.4
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Восьмидесятые»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 2
Серия 1
21 января 2013
Серия 2
Сезон 2
Серия 2
21 января 2013
Серия 3
Сезон 2
Серия 3
22 января 2013
Серия 4
Сезон 2
Серия 4
23 января 2013
Серия 5
Сезон 2
Серия 5
24 января 2013
Серия 6
Сезон 2
Серия 6
28 января 2013
Серия 7
Сезон 2
Серия 7
29 января 2013
Серия 8
Сезон 2
Серия 8
30 января 2013
Серия 9
Сезон 2
Серия 9
31 января 2013
Серия 10
Сезон 2
Серия 10
4 февраля 2013
Серия 11
Сезон 2
Серия 11
5 февраля 2013
Серия 12
Сезон 2
Серия 12
6 февраля 2013
Серия 13
Сезон 2
Серия 13
7 февраля 2013
Серия 14
Сезон 2
Серия 14
11 февраля 2013
Серия 15
Сезон 2
Серия 15
12 февраля 2013
Серия 16
Сезон 2
Серия 16
13 февраля 2013
Серия 17
Сезон 2
Серия 17
14 февраля 2013
Серия 18
Сезон 2
Серия 18
18 февраля 2013
Серия 19
Сезон 2
Серия 19
19 февраля 2013
Серия 20
Сезон 2
Серия 20
20 февраля 2013
График выхода всех сериалов
Лев и солнце на теле наложницы: почему татуировка Фирузе-хатун стала главным позором «Великолепного века»
«Нулевой день» с Де Ниро набрал 61 000 000 просмотров, но многие прошли мимо: Netflix выпустил мии-сериал, который пугает своей реальностью
Балабанов снял культ, а актер не простил: почему Сухоруков стыдится роли Татарина в «Брате» — «Актерства там было мало»
Не «Джон Уик», а ангел: эта комедия с Ривзом еще не вышла, но уже получила 82% свежести на RT — а ведь это дебют режиссера
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667