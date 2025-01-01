Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезоны
Восьмидесятые, список сезонов
Vosmidesyatye
12+
Год выпуска
2012
Страна
Россия
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
СТС
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.4
IMDb
Список сезонов сериала «Восьмидесятые»
Сезон 1
12 эпизодов
30 января 2012 - 16 февраля 2012
Сезон 2
20 эпизодов
21 января 2013 - 20 февраля 2013
Сезон 3
20 эпизодов
21 октября 2013 - 25 ноября 2013
Сезон 4
20 эпизодов
15 сентября 2014 - 9 октября 2014
Сезон 5
20 эпизодов
23 ноября 2015 - 17 декабря 2015
Сезон 6
13 эпизодов
30 мая 2016 - 16 июня 2016
