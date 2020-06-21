В 1 сезоне сериала «Перри Мейсон» события разворачиваются в Америке времен Великой депрессии. Накануне 1932 года весь Лос-Анджелес потрясен похищением годовалого младенца, родители которого являются прихожанами евангелической церкви «Сияющее собрание Бога». Злоумышленники требуют у скромно живущей семьи немыслимую сумму, а получив ее, убивают мальчика и зашивают ему глаза. Миллионер Герман Бэггерли, один из спонсоров упомянутой церкви, нанимает для расследования частного детектива Перри Мейсона. Вместе со своим наставником Джонатаном, помощниками Питом Стриклендом и Деллой Стрит детектив пытается распутать это загадочное дело. Добраться до истины оказывается не так просто, тем более в расследование вмешивается продажный детектив полиции Джо Эннис. У него есть свои причины желать, чтобы дело так и осталось нераскрытым, поэтому он методично избавляется от свидетелей. Скоро выясняется, что настоящим отцом убитого малыша был Герман Бэггерли. Все улики указывают на то, что младенца убила его мать, Эмили, поэтому женщину арестовывают и заключают под стражу. Чтобы Эмили не понесла наказание за чужое преступление, Мейсону и его помощникам необходимо разобраться, что на самом деле творится за фасадом евангелической церкви.