Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего

«Не в своей тарелке» как точка отсчета: какие сериалы СТС готовит на 2026 год — Стоянов, Деревянко, Соболев вновь смешат народ

Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь»

Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета

«Никчемная пошлятина и клюква»: так россияне окрестили комедию с Крамаровым и Крачковской – режиссер взял «все худшее» у Гайдая

Что за маски у грабителей в «Бумажном доме»: эти лица выбраны не случайно – вместе с комбинезонами транслируют важный посыл

Оригинальная концовка «Сквозь снег» страшнее, чем в сериале и фильме с Эвансом вместе взятых: зрители б рыдали в три ручья

Почему Шон из «Хорошего доктора» видит тело человека «насквозь»: дело не в таланте или магии кино, а в особенностях мозга

Папанов точно был бандитом — а гинекологом? Хитрый тест про звезд кино СССР: угадайте роль, в которой они не снимались

Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам