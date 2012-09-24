Во 2 сезоне 8 серии сериала «Две девицы на мели» девушки обнаруживают положительный отзыв об их кексах в журнале самой Марты Стюарт. Оказавшись на седьмом небе от счастья, Макс и Кэролайн решили, что готовы открыть собственное кафе.
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