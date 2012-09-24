Во 2 сезоне 15 серии сериала «Две девицы на мели» Кэролайн посещает гадалку и узнает, что якобы умрет в одиночестве, в то время как Макс ждет счастье, много денег и большая любовь. Попутно девушки пытаются выиграть грант на развитие их бизнеса.
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