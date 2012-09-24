Во 2 сезоне 13 серии сериала «Две девицы на мели» девушки отправляются загород, а Энди составляет им компанию. Но отдых оборачивается кошмаром, когда Кэролайн забывает о дне рождения своего бойфренда, а Макс вынуждена прятаться у соседей.
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