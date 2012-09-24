Во 2 сезоне 7 серии сериала «Две девицы на мели» в кафе приходят двое юных амишей и Кэролайн с Макс уговаривают их построить сарай для коня Каштана. В то же время Кэролайн переживает, что их с Энди отношения развиваются слишком медленно.
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