Во 2 сезоне 20 серии сериала «Две девицы на мели» Хань увольняет Кэролайн за ее наплевательское отношение к кафе и работе на него. Чтобы не остаться без денег, девушки соглашаются на просьбу Олега сделать его квартиру уютнее и красивее.
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