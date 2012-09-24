Во 2 сезоне 14 серии сериала «Две девицы на мели» Кэролайн и Макс не спят уже больше суток, а очередную ночь они проводят в спешном приготовлении тысячи кексов. В то же время Макс продолжает общаться с Энди, но это сильно задевает Кэролайн.
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