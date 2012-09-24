Во 2 сезоне 5 серии сериала «Две девицы на мели» Кэролайн заказывает кредитную карту, обещая Макс, что использовать ее можно будет только ради бизнеса. В то же время в гости приезжает сын Эрла, который собирается стать успешным комиком в Нью-Йорке.
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