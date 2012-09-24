Во 2 сезоне 3 серии сериала «Две девицы на мели» после закрытия смены в кафе заявляется грабитель с оружием. Пока Макс пытается сохранять спокойствие, Кэролайн сначала обмочилась, а потом попросила злоумышленника убить подругу вместо нее.
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