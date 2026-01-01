Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Две девицы на мели
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Награды и номинации «Две девицы на мели»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Победитель
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
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