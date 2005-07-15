В 9-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» у команды появляется новый руководитель – подполковник Камерон Митчелл. При этом все, кто ранее состоял в экипаже, теперь получают новые должности, и Митчеллу приходится набирать свой отряд с нуля. Тем временем на планете появляется Вала Мал Доран. У нее есть каменная скрижаль, которая позволяет открыть дорогу к хранилищу Древних. Вала собирается перестраховаться от обмана. Она надевает на запястье Джексона браслет, который не позволяет ему отойти от нее на большое расстояние. Дэниел сталкивается с Орай – древней расой, представители которой хотят, чтобы смертные преклонялись перед ними.