Звездные врата: ЗВ-1 1997 - 2007 9 сезон

Stargate SG-1 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 15 июля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 20
Продолжительность сезона 14 часов 20 минут
О чем 9-й сезон сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В 9-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» у команды появляется новый руководитель – подполковник Камерон Митчелл. При этом все, кто ранее состоял в экипаже, теперь получают новые должности, и Митчеллу приходится набирать свой отряд с нуля. Тем временем на планете появляется Вала Мал Доран. У нее есть каменная скрижаль, которая позволяет открыть дорогу к хранилищу Древних. Вала собирается перестраховаться от обмана. Она надевает на запястье Джексона браслет, который не позволяет ему отойти от нее на большое расстояние. Дэниел сталкивается с Орай – древней расой, представители которой хотят, чтобы смертные преклонялись перед ними.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb

Список серий 9-го сезона сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

Авалон (часть 1) Avalon (1)
Сезон 9 Серия 1
15 июля 2005
Авалон (часть 2) Avalon (2)
Сезон 9 Серия 2
22 июля 2005
Происхождение Origin
Сезон 9 Серия 3
29 июля 2005
Неразрывные узы The Ties That Bind
Сезон 9 Серия 4
5 августа 2005
Сильные мира сего The Powers That Be
Сезон 9 Серия 5
12 августа 2005
Плацдарм Beachhead
Сезон 9 Серия 6
19 августа 2005
Машина возмездия Ex Deus Machina
Сезон 9 Серия 7
26 августа 2005
Вавилон Babylon
Сезон 9 Серия 8
9 сентября 2005
Прототип Prototype
Сезон 9 Серия 9
16 сентября 2005
Четвёртый всадник (часть1) The Fourth Horseman (1)
Сезон 9 Серия 10
16 сентября 2005
Четвёртый всадник (часть 2) The Fourth Horseman (2)
Сезон 9 Серия 11
6 января 2006
Сопутствующее Разрушение Collateral Damage
Сезон 9 Серия 12
13 января 2006
Волновой Эффект Ripple Effect
Сезон 9 Серия 13
20 января 2006
Крепость Stronghold
Сезон 9 Серия 14
27 января 2006
Эшон Ethon
Сезон 9 Серия 15
3 февраля 2006
Вырваться из клетки Off the Grid
Сезон 9 Серия 16
10 февраля 2006
Бедствие The Scourge
Сезон 9 Серия 17
17 февраля 2006
Мантия Артур Arthur's Mantle
Сезон 9 Серия 18
24 февраля 2006
Крестовый Поход Crusade
Сезон 9 Серия 19
3 марта 2006
Камелот Camelot
Сезон 9 Серия 20
10 марта 2006
