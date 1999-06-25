Звездные врата: ЗВ-1 1997 - 2007 3 сезон

Stargate SG-1 16+
Оригинальное название Season 3
Премьера сезона 25 июня 1999
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В 3-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» приключения героев продолжаются. Джек вместе с Самантой и Дэниелом оказываются в плену у гоа’улда Хатхор. Ее прибежище является аналогичной копией базы Звездных врат, которая располагается на планете Земля. Хатхор ощущает превосходство над представителями команды ЗВ-1 и, не гнушаясь, устраивает показательные выступления. Она с самодовольством заставляет Дэниэла и Саманту наблюдать за тем, как подсаживает в тело Джека личинку гоа’улда. Тем временем Хаммонд отправляет туда сразу четыре ЗВ-отряда. Ими управляет полковник Мэйкпис. Однако миссия оказывается провальной.

7.4
8.4 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В огонь Into the Fire
Сезон 3 Серия 1
25 июня 1999
Сэт Seth
Сезон 3 Серия 2
2 июля 1999
Честная игра Fair Game
Сезон 3 Серия 3
9 июля 1999
Наследие Legacy
Сезон 3 Серия 4
16 июля 1999
Кривая обучения Learning Curve
Сезон 3 Серия 5
23 июля 1999
Точка зрения Point of View
Сезон 3 Серия 6
30 июля 1999
Кнопка мертвеца Deadman Switch
Сезон 3 Серия 7
6 августа 1999
Демоны Demons
Сезон 3 Серия 8
13 августа 1999
Правила боя Rules of Engagement
Сезон 3 Серия 9
20 августа 1999
Вечность в один день Forever in a Day
Сезон 3 Серия 10
8 октября 1999
Прошлое и настоящие Past and Present
Сезон 3 Серия 11
15 октября 1999
Память Джолинара (часть 1) Jolinar's Memories
Сезон 3 Серия 12
22 октября 1999
Дьявол которого ты знаешь (часть 2) The Devil You Know
Сезон 3 Серия 13
29 октября 1999
Точка опоры Foothold
Сезон 3 Серия 14
5 ноября 1999
Обман Pretense
Сезон 3 Серия 15
21 января 2000
Урго Urgo
Сезон 3 Серия 16
28 января 2000
Сто дней A Hundred Days
Сезон 3 Серия 17
4 февраля 2000
Оттенки серого Shades of Grey
Сезон 3 Серия 18
11 февраля 2000
Новая территория New Ground
Сезон 3 Серия 19
18 февраля 2000
Материнский инстинкт Maternal Instinct
Сезон 3 Серия 20
25 февраля 2000
Хрустальный череп Crystal Skull
Сезон 3 Серия 21
3 марта 2000
Немезиды (часть 1) Nemesis
Сезон 3 Серия 22
10 марта 2000
