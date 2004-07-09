Звездные врата: ЗВ-1 1997 - 2007 8 сезон

Stargate SG-1 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 9 июля 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 20
Продолжительность сезона 14 часов 20 минут
О чем 8-й сезон сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В 8-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» удивительные приключения героев, совершающих путешествия по просторам галактики, продолжаются. В Соединенных Штатах Америки приходит к власти новый президент, который сильно удивляется, когда узнает о существовании комплекса Звездных врат. Теперь многое зависит от решений нового лидера. Тем временем жителям Азгарда снова угрожают репликаторы, и они в очередной раз просят о содействии членов команды ЗВ-1. Попытка договориться с гоа’улдами не венчается успехом. Анубис захватывает тело человека и собирается пересечь Врата. О’Ниллу приходится ввести карантинный режим на базе.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb

Список серий 8-го сезона сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

График выхода всех сериалов
Новый порядок. Часть 1 New Order (1)
Сезон 8 Серия 1
9 июля 2004
Новый порядок. Часть 2 New Order (2)
Сезон 8 Серия 2
9 июля 2004
Карантин Lockdown
Сезон 8 Серия 3
23 июля 2004
Решающий час Zero Hour
Сезон 8 Серия 4
30 июля 2004
Икона Icon
Сезон 8 Серия 5
6 августа 2004
Аватар Avatar
Сезон 8 Серия 6
13 августа 2004
Близость Affinity
Сезон 8 Серия 7
20 августа 2004
Соглашение Covenant
Сезон 8 Серия 8
27 августа 2004
Жертвы Sacrifices
Сезон 8 Серия 9
10 сентября 2004
Конец игры Endgame
Сезон 8 Серия 10
17 сентября 2004
Близнец Gemini
Сезон 8 Серия 11
21 января 2005
Свободный Прометей Prometheus Unbound
Сезон 8 Серия 12
28 января 2005
Хорошо быть королём It's Good To Be King
Сезон 8 Серия 13
4 февраля 2005
Полная Тревога Full Alert
Сезон 8 Серия 14
11 февраля 2005
Гражданин Джо Citizen Joe
Сезон 8 Серия 15
18 февраля 2005
Расчёт (часть 1) Reckoning (1)
Сезон 8 Серия 16
25 февраля 2005
Расчёт (часть 2 ) Reckoning (2)
Сезон 8 Серия 17
4 марта 2005
Нити Threads
Сезон 8 Серия 18
11 марта 2005
Мобиус (часть 1) Moebius (1)
Сезон 8 Серия 19
18 марта 2005
Мобиус (часть 2) Moebius (2)
Сезон 8 Серия 20
25 марта 2005
