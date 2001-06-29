Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Звездные врата: ЗВ-1 1997 - 2007 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Звездные врата: ЗВ-1
Киноафиша Сериалы Звездные врата: ЗВ-1 Сезоны Сезон 5
Stargate SG-1 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 29 июня 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 5-й сезон сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В 5-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» история героев, которые бороздят просторы галактики, продолжается. Космическое судно, на котором перемещаются члены команды ЗВ-1, взятое ими у Хроноса, неожиданно оказывается в другой галактике. Это происходит в результате воздействия взрывной волны. Теперь всех представителей отряда отделяет от их родной планеты Земля четыре миллиона световых лет. Вместе с ними в ловушку попадает и флагман Апофиса. Гоа’улды собираются воспользоваться ситуацией, но тут в происходящее вмешивается никому не известный корабль. Он совершает нападение на корабль гоа’улдов.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Враги (часть 2) Enemies
Сезон 5 Серия 1
29 июня 2001
Порог Threshold
Сезон 5 Серия 2
6 июля 2001
Вознесение Ascension
Сезон 5 Серия 3
13 июля 2001
Пятый человек The Fifth Man
Сезон 5 Серия 4
20 июля 2001
Красное небо Red Sky
Сезон 5 Серия 5
27 июля 2001
Обряд посвящения Rite of Passage
Сезон 5 Серия 6
3 августа 2001
Вьючное животное Beast of Burden
Сезон 5 Серия 7
10 августа 2001
Гробница The Tomb
Сезон 5 Серия 8
17 августа 2001
Между двух огней Between Two Fires
Сезон 5 Серия 9
24 августа 2001
2001
Сезон 5 Серия 10
31 августа 2001
Крайние меры Desperate Measures
Сезон 5 Серия 11
7 сентября 2001
Червоточина Экстрим Wormhole X-Treme!
Сезон 5 Серия 12
8 сентября 2001
Тренировочный полигон Proving Ground
Сезон 5 Серия 13
8 марта 2002
48 часов 48 Hours
Сезон 5 Серия 14
15 марта 2002
Саммит Summit (1)
Сезон 5 Серия 15
22 марта 2002
Последнее слово Last Stand (2)
Сезон 5 Серия 16
29 марта 2002
Последний рубеж Fail Safe
Сезон 5 Серия 17
5 апреля 2002
Воин The Warrior
Сезон 5 Серия 18
12 апреля 2002
Угроза Menace
Сезон 5 Серия 19
26 апреля 2002
Страж The Sentinel
Сезон 5 Серия 20
3 мая 2002
Высший Meridian
Сезон 5 Серия 21
10 мая 2002
Откровения Revelations
Сезон 5 Серия 22
17 мая 2002
График выхода всех сериалов
Россияне переходят на цифровую коммуналку: уже в июне за воду будем платить по-новому
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше