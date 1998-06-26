Звездные врата: ЗВ-1 1997 - 2007 2 сезон

Stargate SG-1 16+
Премьера сезона 26 июня 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

Во 2-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» два судна, которые принадлежат гоа’улдам, засекают на орбите планеты Земля. Командующие силы Звездных врат ожидают, что самые худшие их опасения подтвердятся. Они принимают решение эвакуировать при помощи Врат всех самых значимых представителей общества. В это время команда ЗВ-1 собирается разгромить флотилию своего неприятеля, воспользовавшись порталом. Джек хочет попасть на судно, которым управляет сын Апофиса – Корел. Гоа’улды нападают на маленькое поселение, которое располагается на планете Насиа. Во время спасательной миссии в Саманту Картер вселяется гоа’улд. 

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В логове змеи The Serpent's Lair
Сезон 2 Серия 1
26 июня 1998
При исполнении In the Line of Duty
Сезон 2 Серия 2
3 июля 1998
Заключенные Prisoners
Сезон 2 Серия 3
10 июля 1998
Хранитель игры The Gamekeeper
Сезон 2 Серия 4
17 июля 1998
Нужда Need
Сезон 2 Серия 5
24 июля 1998
Колесница Тора Thor's Chariot
Сезон 2 Серия 6
31 июля 1998
Письмо в бутылке Message in a Bottle
Сезон 2 Серия 7
7 августа 1998
Семья Family
Сезон 2 Серия 8
14 августа 1998
Тайны Secrets
Сезон 2 Серия 9
21 августа 1998
Яд Bane
Сезон 2 Серия 10
25 сентября 1998
Ток-Ра (часть 1) The Tok'ra
Сезон 2 Серия 11
2 октября 1998
Ток-Ра (часть 2) The Tok'ra (Part Two)
Сезон 2 Серия 12
9 октября 1998
Духи Spirits
Сезон 2 Серия 13
23 октября 1998
Пробный камень Touchstone
Сезон 2 Серия 14
30 октября 1998
Пятая раса The Fifth Race
Сезон 2 Серия 15
22 января 1999
Значение времени A Matter of Time
Сезон 2 Серия 16
29 января 1999
Отпуск Holiday
Сезон 2 Серия 17
5 февраля 1999
Песнь змея Serpent's Song
Сезон 2 Серия 18
12 февраля 1999
Один неверный шаг One False Step
Сезон 2 Серия 19
19 февраля 1999
Покажи и расскажи Show and Tell
Сезон 2 Серия 20
26 февраля 1999
1969
Сезон 2 Серия 21
5 марта 1999
Вне разума (часть 1) Out of Mind
Сезон 2 Серия 22
12 марта 1999
