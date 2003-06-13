Звездные врата: ЗВ-1 1997 - 2007 7 сезон

Stargate SG-1 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 13 июня 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 7-й сезон сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В 7-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» фантастическая история о космических путешественниках продолжается. Джонас Квинн тщательно изучает найденные на Абидосе письмена и определяет координаты, по которым можно найти Затерянный город. Представители отряда ЗВ-1 отправляются искать таинственное поселение Древних, рассчитывая обнаружить там оружие, которое поможет победить Анубиса. Во время поисков они натыкаются на… Дэниела Джексона, который преспокойно проживает там среди местных. Ему удалось уцелеть, однако воспоминания о прошлой жизни на Земле начисто стерты из его сознания.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

Падший Fallen
Сезон 7 Серия 1
13 июня 2003
Возвращение домой Homecoming
Сезон 7 Серия 2
13 июня 2003
Хрупкое равновесие Fragile Balance
Сезон 7 Серия 3
20 июня 2003
Орфей Orpheus
Сезон 7 Серия 4
27 июня 2003
Повторения Revisions
Сезон 7 Серия 5
11 июля 2003
Ковчег Lifeboat
Сезон 7 Серия 6
18 июля 2003
Враг мой Enemy Mine
Сезон 7 Серия 7
25 июля 2003
Космическая гонка Space Race
Сезон 7 Серия 8
1 августа 2003
Мститель 2.0 Avenger 2.0
Сезон 7 Серия 9
8 августа 2003
Право на жизнь Birthright
Сезон 7 Серия 10
15 августа 2003
Эволюция (часть 1) Evolution (1)
Сезон 7 Серия 11
22 августа 2003
Эволюция (часть 2) Evolution (2)
Сезон 7 Серия 12
9 января 2004
Благосклонность Grace
Сезон 7 Серия 13
16 января 2004
Непредвиденные последствия Fallout
Сезон 7 Серия 14
23 января 2004
Химера Chimera
Сезон 7 Серия 15
30 января 2004
Похоронный звон Death Knell
Сезон 7 Серия 16
6 февраля 2004
Герои (часть 1) Heroes (1)
Сезон 7 Серия 17
13 февраля 2004
Герои (часть 2) Heroes (2)
Сезон 7 Серия 18
20 февраля 2004
Восстановление Resurrection
Сезон 7 Серия 19
27 февраля 2004
Инаугурация Inauguration
Сезон 7 Серия 20
5 марта 2004
Lost City (1)
Сезон 7 Серия 21
12 марта 2004
Потерянный город Lost City (2)
Сезон 7 Серия 22
19 марта 2004
