Звездные врата: ЗВ-1 1997 - 2007, 10 сезон

Stargate SG-1 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 14 июля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 20
Продолжительность сезона 14 часов 20 минут
О чем 10-й сезон сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В 10-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» на планету Чулак, где обитают джаффа, вторгаются представители Орай. Дэниелу и Валу приходится столкнуться с очередным предводителем Крестового похода – молодой дочерью Валы. При помощи технологий Орай она молниеносно взрослеет. Джексон узнает из Книги Камелота о том, что Святой Грааль находится на планете Вагонбрей. Члены команды ЗВ-1 отправляются на его поиски и оказываются в Царстве Сна. Постепенно дрема накатывает и на землян. Пришелец по имени Мартин Ллойд хочет снять многосерийный фильм про Звездные Врата и обращается за помощью к сотрудникам базы.

7.4
8.4 IMDb

Список серий 10-го сезона сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

Плоть и Кровь Flesh and Blood
Сезон 10 Серия 1
14 июля 2006
Морфей Morpheus
Сезон 10 Серия 2
21 июля 2006
Проект Пегас The Pegasus Project
Сезон 10 Серия 3
28 июля 2006
Лазутчики Insiders
Сезон 10 Серия 4
4 августа 2006
Незваные Uninvited
Сезон 10 Серия 5
11 августа 2006
200-тый 200
Сезон 10 Серия 6
18 августа 2006
Ответный Удар Counterstrike
Сезон 10 Серия 7
25 августа 2006
Помни о смерти Memento Mori
Сезон 10 Серия 8
8 сентября 2006
Компания Воров Company of Thieves
Сезон 10 Серия 9
15 сентября 2006
Поиски (часть 1) The Quest (1)
Сезон 10 Серия 10
22 сентября 2006
Поиски (часть 2) The Quest (2)
Сезон 10 Серия 11
13 апреля 2007
Черта на песке Line in the Sand
Сезон 10 Серия 12
20 апреля 2007
Дорога в никуда The Road Not Taken
Сезон 10 Серия 13
27 апреля 2007
Саван The Shroud
Сезон 10 Серия 14
4 мая 2007
Вознаграждение Bounty
Сезон 10 Серия 15
11 мая 2007
Плохие парни Bad Guys
Сезон 10 Серия 16
18 мая 2007
Око за око Talion
Сезон 10 Серия 17
1 июня 2007
Семейные узы Family Ties
Сезон 10 Серия 18
8 июня 2007
Господство Dominion
Сезон 10 Серия 19
15 июня 2007
Бесконечный Unending
Сезон 10 Серия 20
22 июня 2007
