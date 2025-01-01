Меню
Постер сериала Звездные врата: ЗВ-1
Киноафиша Сериалы Звездные врата: ЗВ-1 Сезоны

Звездные врата: ЗВ-1, список сезонов

Stargate SG-1 16+
Год выпуска 1997
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Syfy

Рейтинг сериала

6.5
Оцените 11 голосов
8.4 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Звездные врата: ЗВ-1»
Звездные врата: ЗВ-1 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
21 эпизод 27 июля 1997 - 6 марта 1998
 
Звездные врата: ЗВ-1 - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 26 июня 1998 - 12 марта 1999
 
Звездные врата: ЗВ-1 - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 25 июня 1999 - 10 марта 2000
 
Звездные врата: ЗВ-1 - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 30 июня 2000 - 23 февраля 2001
 
Звездные врата: ЗВ-1 - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 29 июня 2001 - 17 мая 2002
 
Звездные врата: ЗВ-1 - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 7 июня 2002 - 21 марта 2003
 
Звездные врата: ЗВ-1 - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 13 июня 2003 - 19 марта 2004
 
Звездные врата: ЗВ-1 - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
20 эпизодов 9 июля 2004 - 25 марта 2005
 
Звездные врата: ЗВ-1 - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
20 эпизодов 15 июля 2005 - 10 марта 2006
 
Звездные врата: ЗВ-1 - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
20 эпизодов 14 июля 2006 - 22 июня 2007
 
