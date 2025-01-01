Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Звездные врата: ЗВ-1, список сезонов
Stargate SG-1
16+
Год выпуска
1997
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Syfy
Рейтинг сериала
6.5
Оцените
11
голосов
8.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Звездные врата: ЗВ-1»
Сезон 1 / Season 1
21 эпизод
27 июля 1997 - 6 марта 1998
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
26 июня 1998 - 12 марта 1999
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
25 июня 1999 - 10 марта 2000
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
30 июня 2000 - 23 февраля 2001
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
29 июня 2001 - 17 мая 2002
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
7 июня 2002 - 21 марта 2003
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
13 июня 2003 - 19 марта 2004
Сезон 8 / Season 8
20 эпизодов
9 июля 2004 - 25 марта 2005
Сезон 9 / Season 9
20 эпизодов
15 июля 2005 - 10 марта 2006
Сезон 10 / Season 10
20 эпизодов
14 июля 2006 - 22 июня 2007
