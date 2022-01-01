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Аманда Таппинг
Аманда Таппинг
Amanda Tapping
О персоне
Фильмография
Аманда Таппинг
Amanda Tapping
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Дата рождения
28 августа 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Рочфорд, Англия, Великобритания
Рост
175 см
Биография Аманды Таппинг
Родилась 28 августа 1965 года. Рочфорд, Англия, Великобритания.
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Фильмография Аманды Таппинг
Вудлэнд
триллер
2018, Канада
5.0
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