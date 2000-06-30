Звездные врата: ЗВ-1 1997 - 2007 4 сезон

Stargate SG-1 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 30 июня 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 4-й сезон сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В 4-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» члены команды ЗВ-1 возвращаются на планету Земля. Спустя некоторое время отряду становится известно, что репликатору с корабля, который был сбит в предыдущем сезоне, удалось уцелеть. Он располагается на подводной лодке, которая принадлежит российским военным силам. О’Ниллу и Тил’ку необходимо срочно расправиться со всеми расплодившимися репликаторами. Тем временем, Саманта и Тор торопятся на планету, откуда он родом. Их главная задача – остановить судно, которым завладели репликаторы и которое неумолимо приближается к планете Азгардов.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

Маленькие победы Small Victories
Сезон 4 Серия 1
30 июня 2000
Другая сторона The Other Side
Сезон 4 Серия 2
7 июля 2000
Обновления Upgrades
Сезон 4 Серия 3
14 июля 2000
Перекрестки Crossroads
Сезон 4 Серия 4
21 июля 2000
Разделяй и властвуй Divide and Conquer
Сезон 4 Серия 5
28 июля 2000
Окно возможностей Window of Opportunity
Сезон 4 Серия 6
4 августа 2000
Водные врата Watergate
Сезон 4 Серия 7
11 августа 2000
Первые The First Ones
Сезон 4 Серия 8
18 августа 2000
Выжженная Земля Scorched Earth
Сезон 4 Серия 9
25 августа 2000
Под поверхностью Beneath the Surface
Сезон 4 Серия 10
1 сентября 2000
Точка невозвращения Point of No Return
Сезон 4 Серия 11
8 сентября 2000
Касательная Tangent
Сезон 4 Серия 12
15 сентября 2000
Проклятие The Curse
Сезон 4 Серия 13
22 сентября 2000
Змеиный яд The Serpent's Venom
Сезон 4 Серия 14
29 сентября 2000
Цепная реакция Chain Reaction
Сезон 4 Серия 15
5 января 2001
2010
Сезон 4 Серия 16
12 января 2001
Абсолютная власть Absolute Power
Сезон 4 Серия 17
19 января 2001
Свет The Light
Сезон 4 Серия 18
26 января 2001
Вундеркинд Prodigy
Сезон 4 Серия 19
2 февраля 2001
Существо Entity
Сезон 4 Серия 20
9 февраля 2001
Двойная опасность Double Jeopardy
Сезон 4 Серия 21
16 февраля 2001
Исход (часть 1) Exodus
Сезон 4 Серия 22
23 февраля 2001
