Звездные врата: ЗВ-1 1997 - 2007 1 сезон

Stargate SG-1 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июля 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 21
Продолжительность сезона 15 часов 3 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В 1-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» проходит целый год с тех самых пор, как Джек О'Нилл и члены его команды победили в битве на планете Абидос с солдатами Ра и их планерами. После нападения неизвестного существа, в глазах которого горит недобрый огонь, Джека поражает странная мысль: монстр кажется ему знакомым. Полковник почти уверен, что для планеты Земля вновь представляет угрозу его давний неприятель, который одержим жаждой воплотить свой план мести. В скором времени близкие люди Джека оказываются похищены, а он сам отправляется на планету Чулак, чтобы отыскать их и вырвать из лап обезумевшего злодея.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

Дети богов Children of the Gods
Сезон 1 Серия 1
27 июля 1997
Внутренний враг The Enemy Within
Сезон 1 Серия 2
1 августа 1997
Эмансипация Emancipation
Сезон 1 Серия 3
8 августа 1997
Раздел по Броку The Broca Divide
Сезон 1 Серия 4
15 августа 1997
Первая Заповедь The First Commandment
Сезон 1 Серия 5
22 августа 1997
Воскресший Лазарь Cold Lazarus
Сезон 1 Серия 6
29 августа 1997
Нокс The Nox
Сезон 1 Серия 7
12 сентября 1997
Свеча на ветру Brief Candle
Сезон 1 Серия 8
19 сентября 1997
Молот Тора Thor’s Hammer
Сезон 1 Серия 9
26 сентября 1997
Танталовы муки The Torment of Tantalus
Сезон 1 Серия 10
3 октября 1997
Кровные узы Bloodlines
Сезон 1 Серия 11
10 октября 1997
Огонь и Вода Fire and Water
Сезон 1 Серия 12
17 октября 1997
Хатор Hathor
Сезон 1 Серия 13
24 октября 1997
Сингулярность Singularity
Сезон 1 Серия 14
31 октября 1997
Кор-ай Cor-ai
Сезон 1 Серия 15
23 января 1998
Загадка Enigma
Сезон 1 Серия 16
30 января 1998
Одинокие души Solitudes
Сезон 1 Серия 17
6 февраля 1998
Жестяной человек Tin Man
Сезон 1 Серия 18
13 февраля 1998
На милость Божью There But for the Grace of God
Сезон 1 Серия 19
20 февраля 1998
Политика Politics
Сезон 1 Серия 20
27 февраля 1998
В объятиях змеи Within the Serpent’s Grasp
Сезон 1 Серия 21
6 марта 1998
