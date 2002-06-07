Звездные врата: ЗВ-1 1997 - 2007 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Звездные врата: ЗВ-1
Stargate SG-1 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 7 июня 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 6-й сезон сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

В 6-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» супруга Тил’ка трагически погибает. Раек убежден, что ответственность за ее смерть лежит на отце. Он собирается вступить в схватку с гоа’улдами. Джек и Саманта проверяют новую технологию, которая может сработать самым непредсказуемым образом. Они рассчитывают, что она окажет им помощь и позволит одержать победу в схватке с неприятелем. Джонас Квинн выражает желание присоединиться к команде ЗВ-1. Он намерен всеми силами доказать, что заслуживает стать частью славного отряда, который бороздит космические просторы. Тем временем вторые Звездные врата создают проблему для ученых.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

Освобождение (часть 1) Redemption
Сезон 6 Серия 1
7 июня 2002
Освобождение (часть 2) Redemption: Part 2
Сезон 6 Серия 2
14 июня 2002
Десант Descent
Сезон 6 Серия 3
21 июня 2002
Замороженная Frozen
Сезон 6 Серия 4
28 июня 2002
Лунатики Nightwalkers
Сезон 6 Серия 5
12 июля 2002
Бездна Abyss
Сезон 6 Серия 6
19 июля 2002
Игра тени Shadow Play
Сезон 6 Серия 7
26 июля 2002
Другие парни The Other Guys
Сезон 6 Серия 8
2 августа 2002
Преданность Allegiance
Сезон 6 Серия 9
9 августа 2002
Панацея Cure
Сезон 6 Серия 10
16 августа 2002
Прометей (часть 1) Prometheus
Сезон 6 Серия 11
23 августа 2002
Неестественный выбор Unnatural Selection
Сезон 6 Серия 12
10 января 2003
Невидимая сторона Sight Unseen
Сезон 6 Серия 13
17 января 2003
Дым и зеркала Smoke & Mirrors
Сезон 6 Серия 14
24 января 2003
Потерянный рай Paradise Lost
Сезон 6 Серия 15
31 января 2003
Метаморфоза Metamorphosis
Сезон 6 Серия 16
7 февраля 2003
Раскрытие Disclosure
Сезон 6 Серия 17
14 февраля 2003
Отверженные Forsaken
Сезон 6 Серия 18
21 февраля 2003
На перепутье The Changeling
Сезон 6 Серия 19
28 февраля 2003
Воспоминание Memento
Сезон 6 Серия 20
7 марта 2003
Пророчество Prophecy
Сезон 6 Серия 21
14 марта 2003
Полный Круг Full Circle
Сезон 6 Серия 22
21 марта 2003
