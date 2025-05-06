«Времена года»: Рецензия Киноафиши

Фильм 1981 года «Времена года» — небольшое, но атмосферное кино, неизвестное российскому зрителю. Авторы взяли компанию неразлучных друзей и решили рассмотреть под микроскопом их отношения на пятом десятке жизни. Чтобы не отвлекаться на внешние проблемы, их сделали людьми с приличным достатком, а значит, не особо переживающих о чем-то за пределами своего узкого круга. Все они могут позволить себе уходить в отпуск аж четыре раза в год и каждый сезон вместе организовывать новое приключение. Получилась милая и незамысловатая комедия, львиная доля шуток в которой до сих пор вызывает смех.

За ремейк взялась популярная актриса, а также сценаристка «Несгибаемой Кимми Шмидт», «Студии 30» и «Дрянных девчонок» Тина Фей. Под ее началом оригинальный проект должен был обрести второе дыхание, но на деле ремейк не достигает уровня, которого можно ожидать от его создательницы. Двигателем сюжета служат те же события: три пары отправляются весной на отдых, где узнают, что один из них, Ник (Стив Карелл), давно мечтает развестись. Это решение запускает цепочку событий, которые в течение года кардинально меняют динамику отношений внутри группы.

Уже в следующей поездке Ник знакомит друзей со своей новой возлюбленной — 32-летней девушкой, которая сразу становится объектом пренебрежения и насмешек с их стороны. Хотя героиня явно испытывает искренние чувства к возрастному любовнику, добра и всеми силами пытается вписаться в скептически настроенный коллектив, ни друзья Ника, ни сценаристы не хотят узнать ее лучше. Ситуация усугубляется, когда на экране появляются ее ровесники-друзья, характеризуемые лишь пристрастием к веганской безглютеновой еде. Именно эта глупость в итоге становится причиной поворотного момента в истории. Взгляд на молодое поколение столь поверхностный, что походит на стариковское брюзжание и не работает как сатира.

С основными же персонажами дела обстоят чуть лучше. Развод Ника и его новый роман воспринимаются друзьями как типичный кризис среднего возраста, но Ник систематически доказывает, что это было верное решение, которое наконец сделало его счастливым. Компания начинает смотреть на собственных партнеров свежим взглядом, постоянно размышляя, стоит ли им продолжать эти отношения и почему они все еще вместе. Эти почти бергмановские «Сцены из супружеской жизни» могли бы глубже погрузить в старые обиды и претензии, но хорошие сюжетные предпосылки — будь то нежелание признать свой возраст и необходимость хирургических операций или чрезмерная опека со стороны партнера — в итоге выливаются в клишированные сцены с выбрасыванием вещей из окна или форсированными ссорами. Не только любовным, но и дружеским отношениям не хватает живых деталей, чтобы поверить в желание этой группы продолжать держаться друг за друга долгие годы.

И все же беспроигрышность новых «Времен года» в его актерском составе. Помимо уже упомянутых мастеров комедии Стива Карелла и Тины Фей, особенно выделяется Колман Доминго, не прекращающий доказывать свою многогранность и умение залезать в десятки чужих шкур, делая каждую из них уникальной. Драма здесь не слишком глубока, юмор, что удивительно для такого состава, скорее вызывает улыбку, чем смех, а исследование брака и дружбы сведено к галопу по верхам. Только безграничный актерский талант присутствующих делает этот сериал достойным просмотра. Химия между этими людьми, выходящая за границы сценария, неподдельна и легко проносит через короткую восьмисерийную историю, даже если в итоге она быстро выветривается из памяти.