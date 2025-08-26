Меню
Новости о сериале «Чужие деньги»
От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в кино
От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в кино Гоша Куценко — актер, который способен удивлять. Он может быть смешным и остроумным в комедийных фильмах, а может показать глубину своих драматических способностей в серьезных проектах. Теперь же он предстает перед зрителями в совершенно новом амплуа — в захватывающем сериале «Хутор» на ТНТ, где его персонаж переворачивает представление о привычных ролях актера. Этот проект стал для Куценко не просто очередной работой, а настоящим творческим вызовом, который позволил ему раскрыть новые грани своего таланта. Предлагаем вспомнить его творческий путь.
26 августа 2025 15:18
Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги»
Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги» Премьера первых четырех эпизодов состоится 15 мая.
30 апреля 2025 16:05
