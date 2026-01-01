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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Награды и номинации «Черная комедия»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Contemporary Hairstyling
Победитель
Outstanding Contemporary Hairstyling
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Best American Story
Победитель
Next Generation
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
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