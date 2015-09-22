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Королевы крика 2015 - 2016 1 сезон
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Сериалы
Королевы крика
Сезоны
Сезон 1
Scream Queens
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
22 сентября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 45 минут
Актеры 1 сезона
Эмма Робертс
Скайлер Сэмюэлс
Лиа Мишель
Глен Пауэлл
Диего Бонета
Эбигэйл Бреслин
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
13
голосов
7.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Королевы крика»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
22 сентября 2015
Адская неделя
Hell Week
Сезон 1
Серия 2
22 сентября 2015
Бензопила
Chainsaw
Сезон 1
Серия 3
29 сентября 2015
Дом с призраками
Haunted House
Сезон 1
Серия 4
6 октября 2015
Тыквенная вечеринка
Pumpkin Patch
Сезон 1
Серия 5
13 октября 2015
Семь минут в аду
Seven Minutes in Hell
Сезон 1
Серия 6
20 октября 2015
Берегись юных дев
Beware of Young Girls
Сезон 1
Серия 7
3 ноября 2015
Дорогая мамочка
Mommie Dearest
Сезон 1
Серия 8
10 ноября 2015
Истории о призраках
Ghost Stories
Сезон 1
Серия 9
17 ноября 2015
День благодарения
Thanksgiving
Сезон 1
Серия 10
24 ноября 2015
Чёрная пятница
Black Friday
Сезон 1
Серия 11
1 декабря 2015
Придурок
Dorkus
Сезон 1
Серия 12
8 декабря 2015
Последняя(ие) девушка(и)
The Final Girl(s)
Сезон 1
Серия 13
8 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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