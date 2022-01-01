Сериал снят по мотивам фильма ужасов «Пятница, 13-е». Это история о событиях, которые случились до жестокой резни в лагере «Хрустальное озеро» в первой картине серии 1980 года. По сюжету первой части серии «Пятница, 13-е», неизвестный устроил охоту на вожатых лагеря. В финале истории оказалось, что за преступлениями стояла Памела Вурхис. В последующих частях в роли злоумышленника выступил ее воскресший сын, убийца в хоккейной маске Джейсон Вурхиз. Сериал раскроет больше подробностей о предыстории Памелы и ее сына.