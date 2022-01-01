Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По-мужски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Хрустальное озеро

Хрустальное озеро ( - …)

Crystal Lake
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Peacock
О чем сериал

Сериал снят по мотивам фильма ужасов «Пятница, 13-е». Это история о событиях, которые случились до жестокой резни в лагере «Хрустальное озеро» в первой картине серии 1980 года. По сюжету первой части серии «Пятница, 13-е», неизвестный устроил охоту на вожатых лагеря. В финале истории оказалось, что за преступлениями стояла Памела Вурхис. В последующих частях в роли злоумышленника выступил ее воскресший сын, убийца в хоккейной маске Джейсон Вурхиз. Сериал раскроет больше подробностей о предыстории Памелы и ее сына.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Создатель «Ганнибала» готовит многосерийный приквел «Пятницы 13-е»
Создатель «Ганнибала» готовит многосерийный приквел «Пятницы 13-е»
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Приложение киноафиши