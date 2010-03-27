Хаос прибывает в жизнь 16-летней Тори Вега. Она переходит в новую школу, но не просто в школу, а в школу искусств. Голливудская школа искусств славится своими сумасшедшими талантливыми учениками, где студенты знают себе цену и готовы пойти на всё, чтобы добиться популярности. До сих пор Тори считала, что у неё нет особых талантов и была согласна жить в тени своей старшей сестры Трины. Но всё изменится, если Тори сможет совладать со своим талантом, славой и увидеть себя в новом свете. Но Голливудская средняя школа, это всё же школа, а Тори Вега новая ученица. Теперь Тори надо будет сделать домашнюю работу, завести друзей и привлечь внимание самого красивого мальчика школы.