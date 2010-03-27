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Постер сериала Виктория-победительница
Постер сериала Виктория-победительница
Постер сериала Виктория-победительница
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Виктория-победительница

Виктория-победительница (2010 - 2013)

Victorious 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность сериала 28 часов 0 минут

О чем сериал

Хаос прибывает в жизнь 16-летней Тори Вега. Она переходит в новую школу, но не просто в школу, а в школу искусств. Голливудская школа искусств славится своими сумасшедшими талантливыми учениками, где студенты знают себе цену и готовы пойти на всё, чтобы добиться популярности. До сих пор Тори считала, что у неё нет особых талантов и была согласна жить в тени своей старшей сестры Трины. Но всё изменится, если Тори сможет совладать со своим талантом, славой и увидеть себя в новом свете. Но Голливудская средняя школа, это всё же школа, а Тори Вега новая ученица. Теперь Тори надо будет сделать домашнюю работу, завести друзей и привлечь внимание самого красивого мальчика школы.

В ролях
В ролях
Виктория Джастис
Виктория Джастис
Эрик Ланж
Эрик Ланж
Элизабет Гиллис
Элизабет Гиллис
Эван Джогиа
Эван Джогиа
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Леон Дж. Томас III
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Виктория-победительница - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 19 эпизодов
 
Виктория-победительница - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 12 эпизодов
 
Виктория-победительница - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 12 эпизодов
 
Виктория-победительница - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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