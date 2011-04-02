Меню
Виктория-победительница 2010 - 2013 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Victorious
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
2 апреля 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
12
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
11
голосов
7
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Виктория-победительница»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Умолять на коленях
Beggin' on Your Knees
Сезон 2
Серия 1
2 апреля 2011
Опасный трюк Тори
Beck Falls for Tori
Сезон 2
Серия 2
16 апреля 2011
Мороженое КейШи
Ice Cream for Ke$ha
Сезон 2
Серия 3
22 апреля 2011
Почетный донор
Tori Gets Stuck
Сезон 2
Серия 4
14 мая 2011
Школьный «бааул»
Prom Wrecker
Сезон 2
Серия 5
21 мая 2011
Под замком (часть I и II)
Locked Up
Сезон 2
Серия 6
30 июля 2011
Новый директор
Helen Back Again
Сезон 2
Серия 7
10 сентября 2011
Кто так поступил с Триной?
Who Did It to Trina?
Сезон 2
Серия 8
17 сентября 2011
Тори мучает учителя
Tori Tortures Teacher
Сезон 2
Серия 9
1 октября 2011
Влюбленный в Джейд
Jade Gets Crushed
Сезон 2
Серия 10
8 октября 2011
Парад
Terror on Cupcake Street
Сезон 2
Серия 11
15 октября 2011
Рождественская Тори
A Christmas Tori
Сезон 2
Серия 12
3 декабря 2011
График выхода всех сериалов
