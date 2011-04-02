Меню
Виктория-победительница 2010 - 2013 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Виктория-победительница
Киноафиша Сериалы Виктория-победительница Сезоны Сезон 2
Victorious 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 апреля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 11 голосов
7 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Виктория-победительница»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Умолять на коленях Beggin' on Your Knees
Сезон 2 Серия 1
2 апреля 2011
Опасный трюк Тори Beck Falls for Tori
Сезон 2 Серия 2
16 апреля 2011
Мороженое КейШи Ice Cream for Ke$ha
Сезон 2 Серия 3
22 апреля 2011
Почетный донор Tori Gets Stuck
Сезон 2 Серия 4
14 мая 2011
Школьный «бааул» Prom Wrecker
Сезон 2 Серия 5
21 мая 2011
Под замком (часть I и II) Locked Up
Сезон 2 Серия 6
30 июля 2011
Новый директор Helen Back Again
Сезон 2 Серия 7
10 сентября 2011
Кто так поступил с Триной? Who Did It to Trina?
Сезон 2 Серия 8
17 сентября 2011
Тори мучает учителя Tori Tortures Teacher
Сезон 2 Серия 9
1 октября 2011
Влюбленный в Джейд Jade Gets Crushed
Сезон 2 Серия 10
8 октября 2011
Парад Terror on Cupcake Street
Сезон 2 Серия 11
15 октября 2011
Рождественская Тори A Christmas Tori
Сезон 2 Серия 12
3 декабря 2011
