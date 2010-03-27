Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Виктория-победительница 2010 - 2013 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Виктория-победительница
Сезоны
Сезон 1
Victorious
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
27 марта 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
19
Продолжительность сезона
9 часов 30 минут
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
11
голосов
7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Виктория-победительница»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
27 марта 2010
Сцена с птицей
The Bird Scene
Сезон 1
Серия 2
11 апреля 2010
Сценическая драка
Stage Fighting
Сезон 1
Серия 3
18 апреля 2010
Песня на неделю рождения
The Birthweek Song
Сезон 1
Серия 4
25 апреля 2010
Джейд бросает Бека
Jade Dumps Beck
Сезон 1
Серия 5
2 мая 2010
Тори-Зомби
Tori the Zombie
Сезон 1
Серия 6
7 мая 2010
Роборацци
Robarazzi
Сезон 1
Серия 7
4 июня 2010
Пережить жару
Survival of the Hottest
Сезон 1
Серия 8
26 июня 2010
Wi-Fi в небе
Wi-Fi in the Sky
Сезон 1
Серия 9
27 августа 2010
Большой перерыв Бэка
Beck's Big Break
Сезон 1
Серия 10
25 сентября 2010
Пинг-Понг жульничество
The Great Ping Pong Scam
Сезон 1
Серия 11
1 октября 2010
Новый парень Кисы
Cat's New Boyfriend
Сезон 1
Серия 12
8 октября 2010
Во все тяжкие (часть I)
Freak the Freak Out
Сезон 1
Серия 13
26 ноября 2010
Рекс умирает
Rex Dies
Сезон 1
Серия 14
8 января 2011
Дидли-Бопс
The Diddly-Bops
Сезон 1
Серия 15
17 января 2011
Группа «Дидли-Бопсы»
Wok Star
Сезон 1
Серия 16
17 января 2011
Реалити-шоу
The Wood
Сезон 1
Серия 17
5 февраля 2011
Фильм Дэйла Скваерза
A Film by Dale Squires
Сезон 1
Серия 18
5 марта 2011
Роль навсегда
Sleepover at Sikowitz's
Сезон 1
Серия 19
26 марта 2011
График выхода всех сериалов
Эти 5 героев «Гарри Поттера» точно совпали с каноном Джоан Роулинг: словно сошли прямо со страниц книг
НТВ в новогодние праздники выпустил сериал-подарок, но зрители не рады: на фоне «Первого отдела» это почти провал
Первая серия вышла 1 января, а когда остальные? Расписание выхода всех эпизодов 2 сезона «Ландышей. Вторая весна»
Этому фильму Финчера весь мир ставит 8.8 на IMDb: а в Китае его запретили на 23 года – решились показать лишь с измененным финалом
«Шокировал сильней, чем “Иди и смотри”»: на съемках этого фильма Климова погибла его жена – спустя полвека его помнят единицы
«Сразу делайте скидку»: «Чебурашка 2» за 3 дня побил рекорд первой части — но у зрителей есть претензии
После № 2 не мог уснуть до утра: называю самые страшные хорроры Netflix — пересмотрел полсотни и выбрал ровно 5
«Москва слезам не верит» собрала все лавры: хотя в тот же год вышел ее сюжетный «двойник» — и он не менее хорош (на 8 из 10)
«Все то же самое»: профессор Флитвик первым приоткрыл закулисье сериала «Гарри Поттер» — HBO пошли неожиданным путем
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Стивен Кинг десятки лет скрывал, что презирает этот фильм со Шварценеггером (а еще он недолюбливает «Терминатора 2»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667