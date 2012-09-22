100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?

Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром

Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей

На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ

Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону

«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат

Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»

«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»

«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле

Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо