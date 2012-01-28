Меню
Виктория-победительница 2010 - 2013 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Виктория-победительница
Victorious 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

6.9
7 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Виктория-победительница»

Голодная компашка The Breakfast Bunch
Сезон 3 Серия 1
28 января 2012
Клуб «Горилла» The Gorilla Club
Сезон 3 Серия 2
4 февраля 2012
Худшая пара The Worst Couple
Сезон 3 Серия 3
11 февраля 2012
Худшая пара André's Horrible Girl
Сезон 3 Серия 4
18 февраля 2012
Автомобиль, дождь и огонь Car, Rain, and Fire
Сезон 3 Серия 5
25 февраля 2012
Тори и Джейд разыгрывают свидание Tori & Jade's Playdate
Сезон 3 Серия 6
3 марта 2012
Жертва первоапрельской шутки April Fools Blank
Сезон 3 Серия 7
24 марта 2012
Тори сходит с ума Driving Tori Crazy
Сезон 3 Серия 8
14 апреля 2012
Как Трина сюда попала? How Trina Got In
Сезон 3 Серия 9
5 мая 2012
Тори меняет имидж (часть I) Tori Goes Platinum
Сезон 3 Серия 10
19 мая 2012
Сумасшедшая Понни Crazy Ponnie
Сезон 3 Серия 11
9 июня 2012
Команда блондинок The Blonde Squad
Сезон 3 Серия 12
30 июня 2012
