Виктория-победительница 2010 - 2013 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Виктория-победительница
Сезоны
Сезон 3
Victorious
12+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
28 января 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
12
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
11
голосов
7
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Виктория-победительница»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Голодная компашка
The Breakfast Bunch
Сезон 3
Серия 1
28 января 2012
Клуб «Горилла»
The Gorilla Club
Сезон 3
Серия 2
4 февраля 2012
Худшая пара
The Worst Couple
Сезон 3
Серия 3
11 февраля 2012
Худшая пара
André's Horrible Girl
Сезон 3
Серия 4
18 февраля 2012
Автомобиль, дождь и огонь
Car, Rain, and Fire
Сезон 3
Серия 5
25 февраля 2012
Тори и Джейд разыгрывают свидание
Tori & Jade's Playdate
Сезон 3
Серия 6
3 марта 2012
Жертва первоапрельской шутки
April Fools Blank
Сезон 3
Серия 7
24 марта 2012
Тори сходит с ума
Driving Tori Crazy
Сезон 3
Серия 8
14 апреля 2012
Как Трина сюда попала?
How Trina Got In
Сезон 3
Серия 9
5 мая 2012
Тори меняет имидж (часть I)
Tori Goes Platinum
Сезон 3
Серия 10
19 мая 2012
Сумасшедшая Понни
Crazy Ponnie
Сезон 3
Серия 11
9 июня 2012
Команда блондинок
The Blonde Squad
Сезон 3
Серия 12
30 июня 2012
График выхода всех сериалов
