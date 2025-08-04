Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ландыши. Такая нежная любовь
Статьи
Статьи о сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»
Вся информация о сериале
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Ну а зрители попутно получили ответ на давно мучавших их вопрос.
Написать
4 августа 2025 11:57
Леха пропал, Катя погрязла в шоу-бизе: первые подробности «Ландыши. Вторая весна» — слезы лить будут даже мужчины
Нашумевший сериал уже в активной фазе разработки.
Написать
17 июня 2025 12:19
Сразу несколько именитых актёров наотрез отказались сниматься в «Ландышах»: что ждёт второй сезон «Такой нежной любви»
Шансы сиквела на успех высоки вопреки всему.
Написать
7 мая 2025 18:36
Не такая уж и нежная любовь? Почему Здорик рассталась с Пьехой — звезда хитовых «Ландышей» впервые назвала причину
Это был прекрасный союз — певец и актриса.
Написать
6 мая 2025 16:50
«Любит наш народ всякое… кино»: разрекламированные «Ландыши» получат второй сезон, но россияне этому совсем не рады
В комментариях к анонсу — пока лишь тлен и разочарование.
Написать
6 мая 2025 16:40
«Сапоги за сто тысяч рублей»: звезда «Ландышей» рассказала о трудностях на съемках и награде, которая круче «Оскара»
По словам актрисы, никто не ожидал, что проект окажется таким успешным.
Написать
1 марта 2025 14:44
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667