
Киноафиша Статьи От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»

27 февраля 2026 09:54
Тема сериалов о бойцах набирает обороты.

В 2025 году кинокомпания «Триикс Медиа» поставила федеральным телеканалам более 520 эфирных часов контента, сняла два полнометражных фильма и больше двадцати сериалов, среди которых особняком стоит «Первый отдел». Цифры впечатляют, но главное не количество, а темы, которые студия берёт в разработку.

Генеральный продюсер и сооснователь компании Инесса Юрченко в интервью ТАСС рассказала, почему их канал готовит сразу несколько сериалов о российских солдатах. И в обоих линия совсем, как в «Ландышах», про жизнь, которая разделилась на до и после.

Первый сериал — «Новая Земля». Как вы понимаете, рассказывает о жизни простых людей, оказавшихся на линии огня.

«Когда мы смотрим серии, становится очевидно: людям в крупных городах кажется, что есть одна жизнь — привычная, спокойная, а есть другая. И то, что люди на новых территориях живут совершенно иной жизнью, это очень хорошо показано в этом сериале. Мы попытались передать реальность», — объясняет продюсер.

Второй проект — «Возвращенец» для канала ТВ-3. И здесь самое интересное. Это история о мужчине, который возвращается после боевых и сталкивается с реальностью большого города. Обычный парень с нашего двора, офицер, который пытается найти своё место в мире, где его, кажется, никто не ждёт.

Сериал уже снят примерно наполовину, дату выхода будет определять телеканал. Но важно другое: «Возвращенец» становится прямым ответом другому громкому проекту — сериалу «Ландыши», где рассказывается история Лехи, побывавшего на фронте. Только «Ландыши» сделаны в жанре музыкальной драмы, а «Возвращенец» будет более классическим сериалом.

Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца».

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Ландыши», «Возвращенец»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
