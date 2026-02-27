От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»

В 2025 году кинокомпания «Триикс Медиа» поставила федеральным телеканалам более 520 эфирных часов контента, сняла два полнометражных фильма и больше двадцати сериалов, среди которых особняком стоит «Первый отдел». Цифры впечатляют, но главное не количество, а темы, которые студия берёт в разработку.

Генеральный продюсер и сооснователь компании Инесса Юрченко в интервью ТАСС рассказала, почему их канал готовит сразу несколько сериалов о российских солдатах. И в обоих линия совсем, как в «Ландышах», про жизнь, которая разделилась на до и после.

Первый сериал — «Новая Земля». Как вы понимаете, рассказывает о жизни простых людей, оказавшихся на линии огня.

«Когда мы смотрим серии, становится очевидно: людям в крупных городах кажется, что есть одна жизнь — привычная, спокойная, а есть другая. И то, что люди на новых территориях живут совершенно иной жизнью, это очень хорошо показано в этом сериале. Мы попытались передать реальность», — объясняет продюсер.

Второй проект — «Возвращенец» для канала ТВ-3. И здесь самое интересное. Это история о мужчине, который возвращается после боевых и сталкивается с реальностью большого города. Обычный парень с нашего двора, офицер, который пытается найти своё место в мире, где его, кажется, никто не ждёт.

Сериал уже снят примерно наполовину, дату выхода будет определять телеканал. Но важно другое: «Возвращенец» становится прямым ответом другому громкому проекту — сериалу «Ландыши», где рассказывается история Лехи, побывавшего на фронте. Только «Ландыши» сделаны в жанре музыкальной драмы, а «Возвращенец» будет более классическим сериалом.

