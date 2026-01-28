До финала 2 сезона «Ландышей» ещё 3 недели, но мы разузнали, что станет с Лехой и Катей: всё-таки не хэппи-энд

28 января 2026 08:56
Готовьтесь много плакать.

«Вторая Весна» для «Ландышей» будет непростой. Сейчас в эфире — 4 из 8 серий, и отношения Кати и Лехи снова на грани. Она улетела в Лондон решать бизнес-вопросы, он остался в Москве с обидами и… Ольгой Бузовой. Классический рецепт для новой ссоры. Но главная подсказка о финале сезона пришла не из сюжета, а из закулисья.

Продюсер Юрий Сапронов на пресс-конференции в Донецке заявил, что нас ждет «продолжение банкета».

«Желание дальше сделать лучше и круче дает основания думать и быть уверенным в том, что все должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить. Мы уже сейчас третий сезон обсуждаем», — произнес шоураннер, и эта фраза многое объясняет.

Если сериал планируют продолжать, значит, финал второго сезона не станет четкой точкой. Хэппи-энд, где герои окончательно воссоединятся и обретут покой, закрыл бы историю. Значит нас, очевидно, ждёт открытый финал.

Очевидно и то, что Леха останется жив — все-таки без одной из половинок мелодрама уже перестанет быть прежней. Но их окончательное воссоединение, судя по всему, снова откладывается.

Причины могут быть разными: старые обиды, давление обстоятельств, вмешательство Светки или того же Демьяна.

Создатели уже показали, что умеют держать зрителя в напряжении, разводя героев на расстояние то фронта, то континента. Финал, который готовит почву для третьего сезона, гарантированно оставит нас с вопросом «что же дальше?».

Так что готовьтесь: 19 февраля нас ждет новая порция красивых песен и горьких недомолвок.

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Алексей Плеткин
